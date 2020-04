Baseny w Katowicach są już gotowe, ale przez pandemię koronawirusa nie zostaną otwarte. Zobaczcie Basen Brynów

- Choć obiekty są już gotowe do użytkowania, to ze względu na rozwój epidemii koronawirusa baseny zostaną udostępnione mieszkańcom dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego. O dacie otwarcia będziemy informować – potwierdza Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.

Co z trzecim basenem w parku Zadole? W lutym ogłoszono przetarg na dokończenie przerwanej budowy. Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację inwestycji.

- Procedura przetargowa trwa. Basen na Zadolu powinien zostać otwarty najpóźniej do końca 2021 roku – wyjaśnia Lipka. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu będzie wiadomo, ile ostatecznie pochłonie budowa basenu. Pierwotnie miała kosztować około 26 mln zł, ale później koszty wzrosły do ponad 34 mln zł. Jak wyliczyli katowiccy urzędnicy, do czasu przerwania robót budowlanych wykonawca wykonał roboty na kwotę 11 971 838,42 zł.