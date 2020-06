Basen Burowiec otwarty. To już drugi z trzech w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia

Katowice. We wtorek, 16 czerwca 2020, został oficjalnie otwarty drugi z trzech nowych basenów w Katowicach - Basen Burowiec przy ul. Konnej 2. Basen będzie czynny dla mieszkańców Katowic i okolic od środy 17 czerwca od godz. 6 rano. Jako pierwsze do basenu wskoczyły dziewczyny przebrane za syreny. Na kąpiel nie zdecydowali się ani Witold Bańka - szef Światowej Agencji Antydopingowej, ani Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Basen Burowiec w Katowicach: Otwarcie W najbliższą środę 17 czerwca o godzinie 6.00 Basen Burowiec rozpoczyna działalność. To drugi z trzech nowych basenów w Katowicach. Pierwszy został otwarty w ubiegłym tygodniu w dzielnicy Brynów. Dzisiaj, czyli we wtorek 16.06 odbyło się oficjalne otwarcie dla urzędników i mediów. Poświęcenia basenu dokonał ksiądz Brząkalik, proboszcz miejscowej parafii.

- Cieszę się, że tydzień po otwarciu Basenu Brynów możemy otwierać Basen Burowiec - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. - To jest obiekt przede wszystkim dla mieszkańców Burowca, Szopienic i Dąbrówki Małej, choć oczywiście wszyscy katowiczanie są mile widziani - dodał.

Tak wygląda Basen Burowiec. Zobaczcie zdjęcia

Prezydent Krupa wylewnie dziękował gościowi specjalnemu otwarcia - Witoldowi Bańce, byłemu ministrowi sportu i turystyki, obecnie szefowi Światowej Agencji Antydopingowej. - Był pan najlepszym ministrem sportu, jakiego kiedykolwiek mieliśmy.

Witold Bańka przyznał w rozmowie z DZ, że jego ulubioną dyscypliną sportu jest lekkoatletyka, ale na basen też lubi chodzić. - Nie zawsze jest na to czas, bo rozliczne obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na regularne wizyty na basenie, ale od czasu do czasu lubię sobie popływać. Chciałbym, żeby moje dzieci też uczyły się pływać. Na razie jednak cieszę się z sukcesu najstarszej córki Dorotki, która niedawno nauczyła się jeździć na rowerze - mówił dumny tata. System wykrywania utonięć zainstalowano w Basenie Burowiec W Basenie Burowiec zainstalowano pierwszy w Polsce stały system wykrywania utonięć. - Mam nadzieję, że ten system pomoże ratownikom, a nie ich rozleniwi - mówił Tomasz Szpyrka, dyrektor katowickich basenów z ramienia Katowickich Wodociągów. Gdy system wykryje osobę w wodzie, która nie rusza się przez określony czas (kilka sekund), alarmuje o tym ratowników - rozlega się sygnał, a światła umieszczone na ścianie świecą się na czerwono.

Basen Burowiec

Katowice, ul. Konna 2 (boczna od ul. Hallera)

Czynny od 17.06 2020 r. od poniedziałku do niedzieli w godz. 6-22 Baseny w Katowicach cennik: oferta dla mieszkańców Katowic: bilet normalny – 8 zł za 60 minut i 16 zł za 120 minut (dopłata 0,35 zł za każdą kolejną minutę)

bilet ulgowy – 4 zł za 60 minut i 8 zł za 120 minut (dopłata 0,35 zł za każdą kolejną minutę)

Strefa saun jest dodatkowo płatna – to 0,2 zł za 1 minutę Ceny dla osób spoza miasta: bilet normalny – 16 za 60 minut i 28 zł 120 minut (dopłata 0,35 zł za każdą kolejną minutę)

bilet ulgowy 8 za 60 minut i 13 zł 120 minut (dopłata 0,35 zł za każdą kolejną minutę)

- Bilety dla mieszkańców będą tańsze na podstawie Karty Mieszkańca, którą chcemy wprowadzić jeszcze w tym roku, natomiast do czasu jej uruchomienia z tańszych biletów będą mogli korzystać wszyscy – zapewniał w zeszłym tygodniu, w czasie otwarcia pierwszego z trzech nowych basenów, na Brynowie, Marcin Krupa, prezydent Katowic. Bilet ulgowy obowiązuje dzieci i młodzież do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej, emerytów, niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (decyduje dokument potwierdzający stopień wiek/status i tożsamość)

Bezpłatne wejście przysługuje: kombatantom, weteranom wojennym, opiekunom osób niepełnosprawnych.

Bezpłatny parking przysługuje klientom pływalni za okazaniem biletu wjazdu na recepcji.

Dzieciom do 3 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.

Dopłata naliczana jest po przekroczeniu wykupionego czasu za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dopłata przy bilecie grupowym obowiązuje osobno dla każdej osoby.

Poszczególne oferty specjalne, ulgi i promocje nie łączą się ze sobą. np. oferty specjalne nie łączą się z Kartą Dużej Rodziny; z ulgami uczniowskimi itd.

Strefa saun jest czynna od godz. 15:00-21:30 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta od godz. 10:00-21:30

Strefa saun dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strefa saun jest dostępna wyłącznie po zakupie biletu basenowego.

Przejście do strefy saun i odbicie transpondera jest równoznaczne z rozpoczęciem naliczania dodatkowej opłaty za strefę saun. Opuszczając strefę saun należy ponownie odbić transponder, co spowoduje zatrzymanie naliczania dopłaty.

Bilet grupowy obowiązuje min. 10 osób (+ opiekun gratis) i przysługuje dzieciom i młodzieży do 16 roku życia.

Opłata za zgubienie zegarka / transpondera wynosi 100 zł.

Opłata za zgubienie numerka z szatni / szafki wynosi 15 zł.

Atrakcje Basenu Burowiec:

Basen sportowy 25-metrowy z 6 torami. Basen ma nieckę sportową o wymiarach 25 m x 16 m. Głębokość basenu sportowego wynosi od 120 do 180 cm. Obiekt wyposażony został w 6 torów pływackich wraz ze słupkami startowymi. Całość dopełnia widownia dla 115 osób. W niecce zainstalowany został na stałe pierwszy w Polsce system wykrywania utonięć.

Strefa rekreacyjna - basen rekreacyjny, brodzik i wanny jacuzzi. Brodzik o głębokości 80 cm z wydzielonymi 3 torami do nauki pływania dla najmłodszych. Dodatkowo w części rekreacyjnej umieszczono 4 masażery wodne, gejzery, ławeczkę powietrzną, dwie wanny jacuzzi i grzybka wodnego. Strefę rekreacyjną dopełnia zjeżdżalnia wodna o długości 80 metrów.

Strefa saun - prysznice wrażeń, beczka schładzająca, wytwornica lodu, sauny fińskie i sauna turecka. Dwie sauny fińskie (suche) - ogrzewane do temperatury 110 stopni Celsjusza i jedna sauna turecka (parowa) - temperatura oscyluje w przedziale 40-50 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza wynosi do 90 proc. Wytwornica lodu cały czas zaopatruje saunowiczów w kostki lodu. Prysznice wrażeń - włączając kolejno po sobie programy na panelu, doświadczyć można cudownej mocy "tropikalnego i arktycznego deszczu”.

Hala sportowa i hala fitness.

Miasto chwali się też ekologicznym charakterem obiektu – inwestycja zasilana jest dzięki bateriom fotowoltaicznym, częściowo pokrywającym zapotrzebowanie energetyczne obiektu.

Basen Burowiec prosty ale funkcjonalny Basen Burowiec to praktycznie kopia (ale odwrócona) Basenu Brynów. Konstrukcja prosta, nawiązująca do kształtu fali. Nie ma tu co liczyć na architektoniczne ochy i achy. Obiekt ma być funkcjonalny i prosty, i taki też jest. Znajduje się przy ul. Konnej, bocznej od ul. Hallera, prowadzącej z Dąbrówki Małej do Szopienic. Na tej uliczce jest praktycznie tylko ten basen. Nie można jej przegapić, bo przy skręcie z ul. Hallera są duże banery "Zapraszamy na basen".

Basen Burowiec jest ładnie położony, wśród sporych drzew. Ma własny parking - kilkanaście miejsc jest tuż przy Konnej, reszta - w sumie ok. 100 - za szlabanem (trzeba dojechać do końca uliczki i za basenem skręcić w lewo). Parking jest bezpłatny dla użytkowników basenu. W kasie basenu trzeba jednak okazać bilet parkingowy. Dla osób niekorzystających z basenu parking jest płatny 10 zł za godzinę.