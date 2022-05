Barwny zestaw artystów powiększa program Tauron Nowa Muzyka Katowice 2022!

HVOB live

Red Axes

Eagles & Butterflies

Sote

Sards

CATNAPP

ÄTNA

Hatis Noit

ZMIANA CEN BILETÓW I KARNETÓW OD 1 CZERWCA!

Podobnie jak co roku, śląski festiwal sięga po globalne inspiracje, by umieścić je w lokalnym kontekście. Od melodyjnej, klubowej elektroniki, po awangardową wokalistykę i cyfrowe interpretacje tradycyjnej muzyki perskiej – każdy z festiwalowiczów znajdzie tutaj coś dla siebie.

Spośród właśnie ogłaszanych artystów najbardziej popowe brzmienia zaprezentuje austriacki duet HVOB. To ulubieńcy polskiej publiczności, których żywiołowe występy na TNMK2019 oraz Elektroklub VI nadal wzbudzają emocje. Anne Müller oraz Paul Wallner nieprzypadkowo nazywani są jednym z najlepszych liveactów na świecie. W lipcu w Katowicach usłyszymy największe hity grupy, jak i materiał z nowego albumu „Too”. Również izraelski duet Red Axes to prawdziwi ulubieńcy polskiej publiczności. Spece od hipnotycznych setów ze styku acid house, techno i ethno czarują tancerzy zaskakującymi zwrotami akcji i orientalnym bogactwem ornamentów. Red Axes nie mogło zabraknąć w programie 17. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jeszcze bardziej taneczne oblicze współczesnej elektroniki zaprezentuje Eagles & Butterflies. Talent Brytyjczyka zaowocował wydawnictwami w tak prestiżowych wytwórniach, jak Innervisions, Life & Death i Correspondant. Jak sam mówi „tworzy muzykę pop na parkiet”, a jego największe osiągnięcie to inspirowany latami 80. utwór „Can’t Stop”.