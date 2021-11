Ballady i protesty w Katowicach. Fisz Emade Tworzywo zagrał koncert w P23 i promował najnowszy album

Fisz Emade Tworzywo to duet, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej i eklektycznej, nie bojąc się też sięgania po inne gatunki muzyczne. Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip hopie miękkie brzmienia i teksty nawiązując swego czasu do klimatów Native Tongues.

Od tamtego momentu do dzisiaj bracia Waglewscy stale eksperymentują, stawiając na jakość i zaangażowanie. W wersji koncertowej występują jako Fisz Emade Tworzywo, w mocno poszerzonym składzie wsparci, znakomitymi muzykami.

Niedawno ukazał się dwupłytowy album duetu zatytułowany “Ballady i Protesty”. Premiera krążka odbyła się się 29 października. To mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip hop czy elektronika.

To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań, ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu. Pełna niezgody na infantylną, agresywną, czarno-białą politykę, na omijanie w życiu publicznym tak ważnych tematów, jak prawa człowieka czy zmiany klimatyczne.