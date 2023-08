Bajeczne miejsca, blisko Śląska! Świetny pomysł na DŁUGI WEEKEND! Dojedziesz tam w 2-4 godziny jazdy samochodem - zobacz propozycje! zal.

TURYSTYKA. Gdzie na najbliższy DŁUGI WEEKEND? Wszystkie znaki na niebie wskazują, że kiepską pogodę mamy już za sobą i od weekendu czeka nas piękne słońce i temperatury nawet w okolicach 30 st. C! Wystarczyło zorganizować wolne w poniedziałek 14.08, we wtorek 15.08. mamy święto - i cudowny DŁUGI WEEKEND przed nami. Sprawdź gdzie warto pojechać - to nieoczywiste atrakcje!