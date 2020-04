Badania na koronawirusa zrobisz sobie w Katowicach. Otwarto drugi w Śląskiem prywatny punkt badań. Nie trzeba nawet wysiadać z auta

W środę, 22 kwietnia w Katowicach rozpoczął działalność, drugi w województwie śląskim, mobilny punkt badań na obecność koronawirusa. To punkt typu drive thru. Pierwszy w regionie taki punkt powstał przed kilkoma dniami w Sosnowcu. W obu badania może wykonać sobie każdy, bez skierowania od lekarza. Jednak sa one odpłatne. By je wykonać, nie trzeba nawet wysiadać z auta.

W Katowicach rozpoczął dziś funkcjonowanie, drugi po Sosnowcu, punkt typu drive thru Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. To miejsce, gdzie każdy może się zbadać pod kątem obecności w organizmie koronawirusa. Badanie jest odpłatne i kosztuje 500 złotych. Pobieranie wymazu od pacjentów odbywa się w specjalnym namiocie, który "wyrósł" przy katowickiej Galerii Libero.

Specjalny namiot do pobierania wymazów stanął na placu za Libero przy wjeździe na parking od ulicy Kolejowej. Punkt będzie działał 7 dni w tygodniu, w godzinach 11.00-13.00. Zobacz galerię (4 zdjęcia) Kto może skorzystać z badania? Osoby, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi, nie mają objawów chorobowych i chcą wykluczyć bezobjawowy przebieg infekcji mogą skorzystać z takiej formy badania. Aby umówić się na badanie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się poprzez formularz online na stronie internetowej https://covid19.gyncentrum.pl/. Zwrotnie pacjent otrzymuje mailem indywidualny kod badania i potwierdzenie daty i godziny pobrania wymazu. Na pobranie wymazu przyjeżdżasz autem - Do punktu pobrań należy przyjechać samochodem w wyznaczonym terminie. Ze względów bezpieczeństwa, zarówno oczekując na pobranie wymazu, jak i w jego trakcie nie należy wysiadać z samochodu - mówi Aleksandra Raida, koordynator ds. marketingu i PR Gyncentrum. Pacjent wjeżdża samochodem do specjalnego namiotu, w którym po sprawdzeniu tożsamości i wniesieniu opłaty (tylko bezgotówkowo) pracownik laboratorium przez otwarte okno samochodu pobiera od niego wymazy. Wymaz pobierany jest z nosogardzieli. Zabezpieczona próbka trafia następnie do laboratorium, gdzie techniką molekularną real time – PCR są badane w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. To metoda badania rekomendowana przez WHO i stosowana przez sanepid i szpitale jednoimienne. Wynik w 48 godzin Wyniki autoryzowane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zabezpieczone hasłem. Są wysyłane mailem na wskazany przez pacjenta adres. Wyniki wszystkich badań raportowane są do sanepidu i Ministerstwa Zdrowia, niezależnie od tego czy są negatywne czy pozytywne. Laboratorium Genetyczne Gyncentrum należy do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów i wykonuje testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 również na zlecenie stacji sanitarno – epidemiologicznych i szpitali z regionu. W Sosnowcu taki punkt już funkcjonuje od kilku dni Podobny punkt pobrań rozpoczął działalność przed kilkoma dnia w Sosnowcu, obok mieszczącego się w Sosnowieckim Parku Nukowo-Technologicznym szpitala prowadzonego przez Gyncentrum. Pierwsi pacjenci już korzystają tam z możliwości badania się w kierunku koronawirusa.