Badają dźwięk, bo to ważne dla naszego zdrowia. Fundacja Soundscape robi niezwykłe rzeczy!

Nazwa Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, a ten z kolei jest kluczowym pojęciem w ekologii muzyki. O co właściwie chodzi? Pejzaż dźwiękowy dawniej tworzyły jedynie odgłosy natury, jednak wraz z rozwojem cywilizacji ulegał on zmianie i tak powstał m.in. hałas czy drażniące nas dziś dźwięki. Jeżeli zauważyli ostatnio Państwo biegających po mieście z dyktafonami młodych ludzi, to całkiem możliwe, że to właśnie podopieczni fundacji Soundscape. I albo uczą się zapisów dźwięków w przestrzeni, albo badają, jak wpływa on na nasze samopoczucie.