Badają dźwięk, bo to ważne dla naszego zdrowia. Fundacja Soundscape robi niezwykłe rzeczy!

Nazwa Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, a ten z kolei jest kluczowym pojęciem w ekologii muzyki. O co właściwie chodzi? Pejzaż dźwiękowy dawniej tworzyły jedynie odgłosy natury, jednak wraz z rozwojem cywilizacji ulegał on zmianie i tak powstał m.in. hałas czy drażniące nas dziś dźwięki. Jeżeli zauważyli ostatnio Państwo biegających po mieście z dyktafonami młodych ludzi, to całkiem możliwe, że to właśnie podopieczni fundacji Soundscape. I albo uczą się zapisów dźwięków w przestrzeni, albo badają, jak wpływa on na nasze samopoczucie.

Nauka to przyszłość

Fundacja w ostatnich miesiącach przeprowadziła bowiem warsztaty z nagrań terenowych, przybliżając jej uczestnikom m.in. techniki zapisu dźwięku z przestrzeni publicznych i ich wykorzystania w muzyce. - Warsztaty były okazją do uzyskania wiedzy od profesjonalistów na temat nagrań terenowych - technikach i sposobach realizacji, przy jednoczesnym poznaniu genezy fonografii oraz muzyki konkretnej - mówi 23-letni Franek Krawczyk, student informatyki na Politechnice Śląskiej - DJ i producent członek kolektywu Atavizm. - Dzięki wypożyczeniu każdemu z uczestników dyktafonu, wszyscy mogli wykazać się kreatywnością i stworzyć z zarejestrowanych dźwięków kawałek od podstaw - dodaje. Warsztaty chwalił także 29-letni Józef Flakus, na co dzień programista, ale też - DJ i producent występujący pod pseudonimem Somnolent Works. - Polecam wszystkim zajawkowiczom, zarówno stawiającym pierwsze kroki, jak i tym bardziej zaawansowanym entuzjastom działającym w obszarze produkcji muzyki elektronicznej.