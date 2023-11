Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Katowic. Konieczna była zmiana kursu. Powód? Pęknięta szyba Redakcja

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu linii Enter Air lecący do Katowic z Marsa Alam w Egipcie. Maszyna, którą podróżowali doznała usterki, co było powodem nagłej zmiany kursu. Samolot lądował awaryjnie w Atenach, skąd w niedzielę wieczorem wylecieli inną maszyną do portu lotniczego Katowice.