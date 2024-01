Atak grypy w woj. śląskim - jedna osoba nie żyje! Choruje już tysiące ludzi. Gdzie jest najgorzej? LISTA miast

Atak grypy w woj. śląskim. Tysiące ludzi już choruje. Jedna osoba z powodu tej choroby zmarła w naszym regionie! Zobacz najnowsze dane z SANEPIDU. Sprawdź gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Publikujemy listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Gdzie w Śląskiem choruje najwięcej mieszkańców?

Grypa w woj. śląskim nie odpuszcza! Zachorowało tysiące ludzi

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opublikował listę przypadków zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne - za okres 1 - 7 stycznia 2024. W tym okresie w naszym regionie zarejestrowano 1 zgon z powodu grypy! W których miastach sytuacja jest najpoważniejsza? W galerii publikujemy listę zachorowań z poszczególnych miejscowości w woj. śląskim, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W galerii poniżej prezentujemy LISTĘ miast, gdzie zachorowań jest najwięcej:

Nie lekceważmy objawów grypy!

Grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej. Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Z objawami grypy lub grypopodobnymi nie należy iść do pracy, ale pozostać w domu.

Sposobem na grypę są na pewno szczepienia, higiena kaszlu, oczyszczanie nosa, a także mycie rąk i dostosowanie odzieży do warunków panujących na zewnątrz. Aby pomóc organizmowi w odporności, należy również stosować dietę bogatą w witaminę C.

Grypa - objawy

Grypa jest bardzo groźną chorobą wirusową, niestety nadal często myloną przez Polaków z przeziębieniem. Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka tj. przewlekle leczący się z powodu chorób układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, cukrzycy, a także osoby starsze i dzieci. Eksperci są zgodni, że każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Skutkuje ona powikłaniami pogrypowymi, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

W galerii poniżej prezentujemy LISTĘ miast, gdzie zachorowań jest najwięcej:

Jak rozpoznać grypę?

Złe samopoczucie, bóle mięśni oraz głowy, wysoka gorączka to objawy, które są bardzo podobne dla wielu infekcji. Jak zatem rozpoznać zakażenie wirusem grypy? Grypa atakuje nagle. Towarzyszy jej gorączka, często wyższa niż 39 stopni. Bolą nas mięśnie, stawy oraz głowa. W przeciwieństwie do przeziębień, podczas grypy rzadko występuje katar, a typowym objawem jest suchy męczący kaszel. Należy pamiętać, że grypę można przebyć bezobjawowo lub z niewielkimi objawami. To jak przebiega choroba nie oznacza jednak, że nie rozsiewamy wirusów i nie jesteśmy zagrożeniem dla naszych bliskich oraz osób znajdujących się w naszym otoczeniu.

Jak leczyć grypę?

Wiele osób nie umie odróżnić przeziębienia od groźnego dla organizmu wirusa grypy. Pacjenci próbują się leczyć domowymi sposobami bądź lekami dostępnymi w aptekach bez recepty. Bardzo często jest to bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Dopiero wtedy pacjent idzie do lekarza, traktując to jako ostateczność. Przedłużająca się choroba może prowadzić do groźnych powikłań pogrypowych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a niekiedy życia.

