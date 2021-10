Armagedon na katowickich drogach. Autostrada A4 oraz trasy DK 86 i DTŚ są zablokowane

Paraliż drogowy w Katowicach

Chociaż w poniedziałek 4 października warunki do jazdy w województwie śląskim mają być dobre, to od rana kierowcy muszą borykać się z wieloma utrudnieniami. Największymi z nich są korki do Katowic. Od rana przyblokowane są wjazdy do miasta z kilku stron. Co jest tego powodem? Remonty oraz duży ruch.