Arcybiskup Wiktor Skworc: "Nie traćmy nadziei!". Orędzie online metropolity katowickiego na czas Wielkiego Tygodnia 2020

U progu Wielkiego Tygodnia, który w tym roku Kościół przeżywać będzie w cieniu trwającej epidemii, metropolita katowicki zachęcił do wykorzystania tej szczególnej sytuacji do pogłębienia relacji z Bogiem i do najbliższymi, z którymi zostajemy w domach.

- Przed nami Wielki Tydzień roku pańskiego 2020. To na pewno będzie inny Wielki Tydzień, od tych, które dotychczas przeżywaliśmy - mówi w orędziu arcybiskup Wiktor Skworc. - Niemniej jednak niezależnie od tych zewnętrznych problemów i trudności, jakie przeżywamy, to przecież będzie to ten sam czas skoncentrowany wokół najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa Chrystusa. Będziemy przeżywali pamiątkę ustanowieniem Eucharystii, potem mękę i śmierć Chrystusa, ale także prawdę o jego zmartwychwstaniu - podkreśla metropolita katowicki.

Zachęca wiernych, aby Wielki Tydzień przeżyć w wielkiej ciszy.

- W naszych domach, w naszych mieszkaniach spróbujmy się wyciszyć. Spróbujmy wyciszyć także środki komunikacji. Chciejmy jeszcze bardziej otwierać się na siebie i na Pana Boga. Pojednajmy się z Bogiem i z naszymi bliźnimi. Powiedźmy sobie nawzajem: "przepraszam". Chodzi o to, żebyśmy z Chrystusem, który jest z nami, budowali wspólnotę ludzką, jaką jest rodzina, a zarazem także wspólnotę Kościoła, która jest wspólnotą człowieka z Panem Bogiem -mówi abp Wiktor Skworc.