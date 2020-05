Arcybiskup Skworc zachęca wiernych do spowiedzi w czasie pandemii. Nawet poza konfesjonałem

W wydanym w sobotę 16 maja zarządzeniu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc ponownie zachęcił wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z sakramentu pokuty i pojednania i do pełnego uczestnictwa we mszy świętej, tzn. z przyjęciem komunii św.

- Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych – podkreślił abp Skworc.

W celu ułatwienia spowiedzi polecił powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.

Metropolita katowicki zaznaczył, że spowiedź może nadal odbywać się poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. Może także odbywać się w tradycyjnych konfesjonałach, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.