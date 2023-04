Arcybiskup Galbas wygłosił homilie do wiernych podczas Wielkanocnej Sumy w katowickiej archikatedrze

Przytoczył tu słowa Antoine’a de Saint Exuper’ego: „Jeśli chcesz zbudować okręt, nie wzywaj ludzi, by przynieśli drewno i nie zaczynaj od rozdzielenia im obowiązków, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem”.

- To ważny program dla nas: budować Kościół głębi. Bracia i siostry, uwierzymy w zmartwychwstałego Pana. Uwierzymy w niego tym bardziej wtedy, gdy dotrze do nas, że potrzebujemy go nie po to, aby przeżyć święta, ale po to, by przeżyć życie. Zmartwychwstały Chrystus pragnie być przy nas, pragnie być w nas, w naszym życiu. Czasem czeka na to tyle lat. Pozwólmy Mu przyjść do nas, odzywać się do nas, okazywać nam swoje miłosierdzie. (…) Czy to będzie teraz, w tych świątecznych dniach? (…) Byłoby wspaniale. Nie zmarnujmy tej Wielkanocy. (…) Wierzmy, choć czasem to trudne, ale przecież możliwe – zaapelował abp Galbas.