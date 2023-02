Anioły z Katowic biegną dla dobra dzieci! Zobacz zdjęcia z Doliny Trzech Stawów Tomasz Kuczyński

W sobotę 18.02.2023 r. w Katowicach odbył się IX Bieg Fundacji Śląskie Anioły. To impreza inna niż wszystkie, bo uczestnicy rywalizują mając przypięte do strojów anielskie skrzydła oraz poprzez wzięcie udziału w biegu pomagają podopiecznym fundacji. Uczestnikom niestraszne były podmuchy porywistego wiatru i padający od czasu do czasu deszcz. Zobacz ZDJĘCIA!