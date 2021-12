Andrzej Rozpłochowski przeniesiony na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Jego stan jest nadal ciężki, ale się stabilizuje

Kiedy został przywieziony do katowickiego szpitala MSW, został podłączony do respiratora. Według nieoficjalnych informacji, nie był zaszczepiony przeciwko Covid-19. Do szpitala trafił z wysoką gorączką i kłopotami z oddychaniem. Poddawany jest wentylacji nieinwazyjnej.

Andrzej Rozpłochowski ma 71 lat. W sierpniu 1980 roku stał na czele strajku w Hucie Katowice. To on postawił władzy twarde warunki, decydując że rozmowy robotników nie będą prowadzone z przedstawicielami PZPR, a z władzami PRL.

Rozpłochowski jako działacz Solidarności dał się poznać jako radykalny lider. W stanie wojennym był internowany, a następnie więziony w areszcie śledczym przy Rakowieckiej. Oskarżony o działania antypaństwowe, nie został osądzony, zwolniono go na mocy amnestii w 1984 roku. W latach 1984-2010 przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych.