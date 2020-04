Alimenciarki z woj. śląskiego. Wizerunki i dane udostępniła policja. Rozpoznajecie?

Alimenciarki z województwa śląskiego poszukiwane przez policję 2020

Zgodnie z art. 209. KK § 1, "Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.". Zgodnie z prawem, osoba pokrzywdzona z powodu uchylania się od płacenia alimentów, może złożyć wniosek o ściganie takiego przestępstwa. Wniosek składa także jednostka pomocy społecznej bądź jednostka, które bezpośrednio ścigać będzie taką osobę.