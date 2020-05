Alab laboratoria we współpracy z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” wspiera personel medyczny w Katowicach!

Mobilny Punkt Pobrań ALAB laboratoria w ramach wspólnej akcji z Fundacją TVN dotarł dziś do Katowic, gdzie za darmo przebadanych na obecność koronawirusa zostało 200 lekarzy, pielęgniarek i personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Uniwersytetu Medycznego.

To jeden z dwudziestu przystanków Mobilnego Punktu Pobrań Alab, który od 23 kwietnia dociera do szpitali w całej Polsce. W ramach akcji bezpłatnie badany jest personel medyczny z pierwszej linii frontu w walce z epidemią. W sumie wykonanych zostanie 3400 testów całym kraju.

Za przeprowadzenie badań odpowiada specjalistyczne laboratorium firmy ALAB laboratoria, która znajduje się na Liście Ministerstwa Zdrowia jako jednostka zatwierdzona do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – zgodnie z rekomendacjami WHO. W pełni wyposażony Mobilny Punkt Alab daje możliwość wykonania badań w sposób bezpieczny i wygodny dla lekarzy oraz personelu medycznego. W ten sposób Alab laboratoria przyłącza się do ogólnopolskich działań wspierających pracowników szpitali, którzy na co dzień walczą z pandemią.

Więcej informacji o akcji wsparcia medyków z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” oraz przystanki Mobilnego Punktu Pobrań Alab: https://www.alablaboratoria.pl/20052-fundacja-tvn-nie-jestes-sam