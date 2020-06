Akcja „Łapiemy deszczówkę" w Katowicach. KZGM montuje 19 zbiorników na deszczówkę przy budynkach mieszkalnych

Wspomniany przez Krupę projekt budowy 13 zbiorników retencyjnych (o łącznej pojemności 6500 metrów sześciennych) jest oszacowany na 63,91 mln zł, z tego 32,66 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano też przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, a także budowę zjazdów i dróg dojazdowych do zbiorników.

Woda ze zbiorników retencyjnych jest wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Regularnie korzystają z niej m.in. pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej, którzy mają już dostęp do zbiorników w Piotrowicach, Szopienicach, a także przy ul. Dudy-Gracza. W podobny sposób wykorzystywana jest też woda ze zbiornika (ok. 200 m sześc.) w Parku Boguckim. Zbiorniki mają też inną korzyść: zatrzymują okresowo nadmiar wód deszczowych spływających do kanalizacji, a przez to chronią przed podtopieniami i powodziami.