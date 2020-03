Abp Wiktor Skworc: "Zamknięci w domach budujmy piękną codzienność. Przebaczajmy sobie"

Arcybiskup Wiktor Skworc wygłosił orędzie online

Ze specjalnym słowem na V niedzielę Wielkiego Postu zwrócił się do wiernych abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

- Izolujemy się od drugich, aby im nie zaszkodzić, ale równocześnie jesteśmy bliżej naszych bliskich - przypomniał w swoim przesłaniu abp Skworc.

- Kiedy wchodziliśmy w czas Wielkiego Postu, kiedy w Środę Popielcowa głosiłem homilię w katowickiej katedrze, mówiłem o konieczności wyjścia na pustynię. Wtedy nie wiedziałem, nie widzieliśmy jeszcze, że tą pustynią staną się dla nas nasze mieszkania, nasze domy – mówi w orędziu online abp Skworc. - Stosujemy się do tego apelu, choć dla wielu to trudne doświadczenie, tak jak trudne jest wyjście na pustynię. Ale idziemy przez tę pustynię zamknięcia w naszych domach z nadzieją, że dojdziemy do oazy, że wspólnie poradzimy sobie z istniejącym zagrożeniem, że wrócimy znowu do normalnego życia - podkreśla metropolita katowicki.