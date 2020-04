Abp Skworc podjął decyzję: więcej wiernych w kościołach. Rząd złagodził obostrzenia. Ile osób wejdzie do światyń?

W kościołach będzie mogło być więcej osób. To znaczy ile?

Jeśli przyjąć, że przeciętny kościół parafialny na śląskim osiedlu liczy od 800 do 1000 m kw. powierzchni, to liczba wiernych, która może wziąć udział w liturgii - przy zachowaniu zasad nałożonych przez rząd, wahać się będzie od ok. 50 do 66. Z kolei w największej w regionie świątyni, Katedrze Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach, która ma 2 500 m kw, jednocześnie w eucharystii będzie mogło uczestniczyć ponad 160 ludzi.