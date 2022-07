66. lat po katastrofie górniczej w kopalni „Boże Dary”. Z okazji rocznicy w Kostuchnie otworzono Izbę Pamięci. Zobacz ZDJĘCIA Marcin Śliwa

W 66. rocznicę tragedii w kopalni "Boże Dary" w katowickiej Kostuchnie otworzono dziś Izbę Pamięci, w której można oglądać eksponaty związane z kulturą górniczą.

W poniedziałek 18 lipca odbyły się obchody 66. rocznicy katastrofy górniczej w kopalni „Boże Dary”. O godzinie 7.30 w kościele parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie odprawiono mszę świętą w intencji tragicznie zmarłych górników i zapalono znicze na pobliskim cmentarzu w Alei Poległych Górników. Następnie zgromadzeni goście przemaszerowali ze sztandarami ulicą Boya-Żeleńskiego do byłej kopalni „Boże Dary", gdzie poświęcono i otworzono Izbę Pamięci. To miejsce, w którym zebrano i udostępniono do oglądania eksponaty związane z kulturą górniczą.