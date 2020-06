500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne

Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

500 plus do 1 maja 2021. Świadczenia pozostają ważne bez formalności W związku z niepewną sytuacją i kryzysem gospodarczym związanym z pandemią koronawirusa pojawiają się pytania i spekulacje, co dalej z programem 500 plus. Świadczeniobiorcy nie muszą się martwić, ważne zmiany wchodzą w życie już 1 lipca, a świadczenie, jak zapewniają przedstawiciele rządu, jest niezagrożone. Co to oznacza? świadczenie 500 plus przyznawane od lipca 2019 obejmuje okres dwóch lat,

rodziny, które wnioskowały o świadczenie w zeszłym roku nie muszą już zajmować się żadnymi dodatkowymi formalnościami,

500 plus będzie trafiało na wskazane konto do maja 2021 r. Czytaj także 1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich? Tym samym, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 roku, beneficjenci programu 500 plus nie muszą co roku składać wniosku o świadczenie. Nowy termin rozliczeniowy 500 plus od 2021 roku będzie rozpoczynał się 1 czerwca. Co ma na celu ta zmiana? ułatwienie pracy gminnym ośrodkom pomocy społecznej,

wszystkie świadczenia socjalne będą rozliczane w tym samym okresie. Jak do tej pory program Rodzina 500 plus spotkało kilka zmian, jak m.in.: program został rozszerzony i przysługuje na każde dziecko, a wcześniej jedynie na drugie i kolejne,

zniesione zostało kryterium dochodowe. 500 plus niezagrożone. Wsparcie dla rodzin będzie dalej wypłacane 500 plus to świadczenie, które jest sztandarowym punktem Prawa i Sprawiedliwości. Jak wielokrotnie zapewniała minister Jadwiga Emilewicz, 500 plus pozostaje niezagrożone i będzie wypłacane, jak dotychczas. Nie jest jednak planowana waloryzacja 500 plus. Jak powiedziała minister rodziny Marlena Maląg, od początku działania 500 plus trafiło do 6,5 milionów dzieci w łącznej kwocie ponad 100 miliardów złotych. Czytaj także Polska absurdami stoi! Uwierzysz, jak zobacz te zdjęcia

Ceny w Polsce 20 lat temu. Nie uwierzycie! Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia? Nowe zapisy jeszcze nie znalazły się w oficjalnych dokumentach, dostępnych w Ministerstwie Rodziny. Według nich prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. Czytaj także Licytacje komornicze samochodów w czerwcu 2020

Ale pięknie! "Polskie Malediwy" znajdują się w woj. śląskim Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.: w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.