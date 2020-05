415 projektów w Budżecie Obywatelskim Katowic. Wśród nich tężnia na Tysiącleciu i ogród noblistów w Śródmieściu

Budżet Obywatelski 2020 w Katowicach: jest aż 415 projektów

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do katowickiego magistratu wpłynęło 415 projektów, w tym 73 to zadania ogólnomiejskie. Katowiczanie wnioskują m.in. o finansowanie festiwali i imprez kulturalnych, ale też o remonty dróg, chodników czy nowe nasadzenia. To nie koniec.

Jeden z projektów dotyczy stworzenia Ogrodu śląskich noblistów na skwerze przy ulicy Uniwersyteckiej i Bankowej (ok. 282 tys. zł), kolejny rewitalizacji parku w Giszowcu (535 tys. zł). Są też wnioski o rozbudowę ścieżek rowerowych oraz nowe stacje rowerowe.

Najdroższe z projektów dotyczą budowy ogrodu jordanowskiego na osiedlu Witosa, tężni solankowej na Tysiącleciu oraz modernizacji pawilonu dla psów w miejskim schronisku. Każdy z nich oszacowano na blisko 2,5 mln zł.

Nie wiadomo jeszcze, które z wniosków trafią we wrześniu pod głosowanie mieszkańców. W pierwszej kolejności muszą zostać sprawdzone pod względem formalnym, następnie merytorycznym. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do BO zostanie opublikowana najpewniej pod koniec sierpnia.