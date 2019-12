4000 nowych eksponatów w Muzeum Śląskim. Wśród nich 21 rysunki Kantora, obraz Ociepki, akwarela Malczewskiego i neony

4000 nowych eksponatów w Muzeum Śląskim

Muzeum Śląskie w Katowicach podsumowało 2019 rok i pochwaliło się nowymi eksponatami. Tych udało się pozyskać około 4000. Jednym z najważniejszych nabytków są 21 rysunki Tadeusza Kantora, które - dzięki grantowi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakupiono do kolekcji Centrum Scenografii Polskiej.

- Ta kolekcja to ważna dokumentacja całej twórczości Tadeusza Kantora od lat 40. do jego ostatniego spektaklu w roku 1988. To reprezentacja i przekrój jego dochodzenia do idei teatru Cricot 2 – mówiła Sylwia Ryś z CSP. Jak dodała zakup jest tym bardziej istotny, że zbiory Centrum Scenografii Polskiej, od początku tworzenia tej kolekcji były definiowane pod kątem teatru totalnego, autorskiego, do którego należał Tadeusz Kantor. - A tak się składa, że do tej pory w naszej kolekcji prac Kantora było bardzo niewiele – przypominała.