40. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. Do Katowic przyjechał prezydent Andrzej Duda

Po mszy uczestnicy udali się pod pomnik poległych górników KWK „Wujek”. Tam zostały wygłoszone zostaną przemówienia oraz apel poległych.

– Tamten strajk przeciwko stanowi wojennemu, zniewoleniu Polaków przez władze, przez komunistów nie był tylko strajkiem górników którzy oczekiwali lepszych warunków życia – mówi prezydent Andrzej Duda – To był strajk o niepodległą Polskę. Górnicy chcieli, wolności solidarności gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli godnego życia w szerszym tego słowa znaczeniu niż kwestia materialna. Za to polegli, ich koledzy, tutaj zostali ranni czy to od strzałów, pobicia, od gazów i do dzisiaj borykają się ze zdrowiem – dodaje.