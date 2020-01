4. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach trwa ZDJĘCIA. Warsztaty, widowiskowe eksperymenty i setki zwiedzających

4. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach: Ponad 200 stanowisk pokazowych, tysiące warsztatów, wykłady znanych osób, wyjątkowi zagraniczni goście i mnóstwo zwiedzających - tak prezentuje się 4. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach. Organizatorzy przekonują, że dla wszystkich ciekawych świata obecność na festiwalu powinna być obowiązkowa.

4. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach Tegoroczny festiwal nauki odbywa się pod hasłem "Nauka jest bliżej". Wnętrze Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie zaplanowano festiwal, zostało podzielone na kilka stref: sztuki, przyrody, techniki, nauk ścisłych, medycyny i zdrowia, nauk humanistyczno-społecznych oraz strefę klimatu i elektromobilności. W każdej z tych stref miłośnicy nauki znajdą coś dla siebie. Na festiwalu można się między innymi dowiedzieć, co to jest kuchnia molekularna, jak wygląda układ krwionośny lub ucho od środka, dlaczego mamy tremę i co nas czeka w XXI wieku. - Przyjechaliśmy na festiwal specjalnie z Rybnika, bo syn Patryk jest pasjonatem nauki - opowiada pan Adam. - Zbiera autografy i fotografuje się ze znanymi osobami. Ten festiwal to strzał w dziesiątkę, powinien się odbywać o wiele częściej i trwać dłużej - podkreśla.

- Gdy chodziłem do szkoły w latach 80. to o takim festiwalu mogłem tylko pomarzyć. Ja nawet nie pamiętam, żebyśmy jakieś doświadczenia wykonywali na biologii czy chemii. A tutaj jest tysiące możliwości dla wszystkich, nie tylko dla dzieci w wieku szkolnym. Sam się świetnie bawię - mówi Michał Nowak z Katowic. - Festiwal pokazuje, że taka placówka jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie jest w naszym regionie niezwykle potrzebna - dodaje. Jednym z gości festiwalu jest Seth Shostak, amerykański astronauta, który do Katowic przyleciał specjalnie z Kalifornii. Publiczności opowiadał, co przyniesie XXI wiek. - W XXI wieku ostatecznie zrozumiemy biologów - tłumaczył Seth Shostak. - Biologia nie została zaprojektowana, powstała w sposób oddolny, więc trudno nam ją zrozumieć - dodał. Powiedział nam też, że festiwale nauki są niezwykle potrzebne do tego, by pokochać naukę, która może być fascynująca. - To dobrze, że możemy młodych ludzi zainteresować nauką podczas takich festiwali - mówił.

Wśród festiwalowych gości był także m.in. Robert Zubrin, amerykański inżynier lotniczy i astronautyczny czy prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca.

- Mam nadzieję, że dzięki takiemu festiwalowi nauka jest bliżej was - mówił podczas otwarcia festiwalu prof. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor główny festiwalu. - Wasza obecność tutaj potwierdza tezę, ze nauka jest interesująca. Naukowcy potrzebują promocji, tłumaczenia tego, że to co rozpoznają w trakcie badań ma przełożenie na nasze życie. Chciałbym także, żebyśmy mieli poczucie dumy, w jakim regionie żyjemy. To nie tylko region przemysłu, ale i nauki - dodał.

Podczas niedzielnej edycji festiwalu wręczono także nagrody w konkursach POP Science oraz OFF Science. Głównym organizatorem festiwalu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który do współpracy zaprosił inne uczelnie z naszego regionu, instytucje i samorządy. Sam Śląski Uniwersytet Medyczny przygotował 27 stanowisk pokazowych. - Można u nas dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, od kuchni molekularnej po mikroskopy. Mam nadzieję, że zwiedzający dzisiaj festiwal będą kiedyś uczyli się w murach naszej uczelni - mówiła prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Festiwal to jeden z najlepszych sposobów, żeby pokazać to, co posiadamy w naszym regionie. Oby festiwal się tak rozrastał, jak przez te ostatnie cztery lata. Przyjeżdżają tu goście z całego świata, tacy, którzy pasjonują się nauką - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Jednym z zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest rozwój. A nauka jest motorem innowacji i rozwoju - mówiła z kolei Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM. Wielu festiwalowych gości podkreślało, że festiwal jest już znaną marką i warto go kontynuować.

W poniedziałek w Katowicach odbędzie się kolejny dzień 4. Śląskiego Festiwalu Nauki. Tym razem jego gośćmi będą przede wszystkim uczniowie.

