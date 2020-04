4 maja otwieramy boiska. Potem wróci piłkarska ekstraklasa i żużlowa ekstraliga

Od 4 maja otwarte zostaną także Centralne Ośrodki Sportu w Spale i Wałczu. Ma to umożliwić wznowienie treningów polskim sportowcom przygotowujących się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. W dalszej kolejności mają być otwarte COS-y w Zakopanem, Szczyrku i Cetniewie. Centralne Ośrodki Sportu będą działać w reżimie epidemicznym.

- Sportowcy, którzy trafią do ośrodków Spale i Wałczu, zostali umieszczeni w 14-dniowej izolacji tak samo piłkarze, którzy niebawem rozpoczną rozgrywki. Bardzo się cieszę, że sport wraca i to daje nadzieję na powrót do normalności. Mam nadzieję, że nasi sportowcy wyjdą z tego zwycięsko i przywiozą z igrzysk worek medali - dodała minister sport.

- Podjąłem decyzję o powrocie do gry ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej. Pierwszy gwizdek nie będzie już jutro, ale mamy ściśle ustalony plan. Piłkarze mogą wrócić na boiska już pod koniec maja. Z kolei na początku maja będą mogli wrócić do treningów. Niestety ten powrót na razie będzie bez publiczności - powiedział Morawiecki.

- W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, obiekty zamknięte i również z maksymalnie sześcioosobowym składem. Czwarty etap to otwarcie takich obiektów jak baseny, siłownie, kręgielnie etc. Decyzje o przejściu do kolejnych etapów będą uzależnione od stanu gospodarki i dostępności szpitali. Jest we mnie taka nadzieja, że po czwartym etapie wrócą rozgrywki z udziałem publiczności - dodał Morawiecki.