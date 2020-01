28. Finał WOŚP w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka PROGRAM Szpital otrzymał od WOŚP sprzęt za 12 mln zł

Występ duetu Irlander będzie miał dodatkowy wymiar. W zespole gra 17-letni Paweł Sejda, który jako noworodek przez półtora miesiąca spędził w GCZD walcząc życie. – To, że gramy dla Orkiestry, w dodatku w szpitalu, w którym Paweł walczył o życie, jest symbolicznym podziękowaniem za uratowanie życia Pawłowi. Podziękowaniem i dla Jurka, i dla lekarzy z GCZD – mówi Zbyszek Sejda, ojciec Pawła i druga połowa Irlandera.

W niedzielę w szpitalu zagrają m. in. rockowy zespół Green District oraz duet Irlander. Z koncertem dla małych pacjentów w GCZD pojawią się też uczniowie Szkoły Muzycznej w Żorach. Bajkowy spektakl – specjalnie na tę okazję – przygotowali też pracownicy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

- Planujemy atrakcje dla dzieci, głównie dla naszych pacjentów, ale również okolicznych mieszkańców. Będą koncerty, kącik muzyczny i zabawowy dla dzieci oraz stoiska informacyjne dla rodziców. A na koniec dnia wyślemy oczywiście światełko do nieba – zapowiada Magda Grabarczyk, szefowa sztabu WOŚP w GCZD.

Przez całą niedzielę w szpitalu działać też będą stoiska informacyjne, przy których dyżurować będą pracownicy GCZD. Dostępni będą m. in. eksperci od cukrzycy, zaplanowano pokazy pierwszej pomocy, będzie też można zajrzeć do wnętrz karetki. Z kolei na stoisku Fundacji Iskierka przez cały dzień odbywać się będą quizy i zabawy dla dzieci promujące zdrowe jedzenie i zdrowy styl życia. Wspólnie z wolontariuszami fundacji będzie też można tworzyć recyklingowe instrumenty muzyczne.

GCZD otrzymał od WOŚP sprzęt i apraturę o wartości ponad 12 mln zł

Jak podkreślają przedstawiciele GCZD, szpital od lat korzysta ze wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Dzięki środkom Orkiestry zakupiono m. in. rezonans magnetyczny o wartości ok. 6 mln zł, aparaturę i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości ok. 1 mln zł, ultrasonograf dla Oddziału Kardiochirurgii (500 tys. zł), a także meble, materace żelowe i dziesiątki innych urządzeń, z których codziennie korzystają mali pacjenci GCZD – wymieniają. I dodają, że łączna wartość sprzętów i aparatury przekazanej lecznicy przez Orkiestrę wyniosła już ponad 12 mln zł.