27 grudnia w Katowicach odbędzie się zbiórka świątecznego jedzenia. Przyłączycie się?

Można oddać nadmiar świątecznego jedzenia

Wielu z nas w świętach Bożego Narodzenia najbardziej czeka na ulubione potrawy. Przygotowujemy je kilka dni przed i często zostają na długi czas po świętach. Nie zawsze udaje się zjeść wszystko, mimo wielu spotkań z rodziną. Jest na to jednak sposób. Można podzielić się z tymi, których święta nie wyglądają niestety tak, jak nasze. Już 27 grudnia od godziny 10:00 do 13:00 w centrum Katowic odbędzie się po świąteczna zbiórka żywności, na którą zaprasza Stowarzyszenie Klucz - Stop Społecznym Wykluczeniom. Co można oddać innym?

świąteczne potrawy

pieczywo

ciasta

nabiał

wędliny

konserwy

warzywa

owoce

słodycze

ryż, makaron (i inne w opakowaniu)

Zbiórka odbędzie się w Katowicach przy ulicy Stawowej, obok Żaby. Potrwa od godziny 10:00 do godziny 13:00. Zebrane produkty zostaną oddane osobom potrzebującym oraz bezdomnym.