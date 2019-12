24 grudnia wielka Wigilia dla Samotnych 2019 w MCK w Katowicach ZDJĘCIA "Każdy jest tu mile widziany"

Co istotne na wigilię do Katowic będzie można dojechać (a także z niej wrócić) niemal z całej aglomeracji darmowymi autobusami, które uruchamia Zarząd Transportu Metropolitalnego. Będą to linie S4 z Gliwic i Zabrza (przez Rudę Śląską, Świętochłowice i Chorzów), S5 z Tarnowskich Gór (przez Piekary Śl., Bytom, Chorzów), S6 z Dąbrowy Górniczej (przez Będzin, Wojkowice, Czeladź i Siemianowice Śląskie), S7 z Tychów przez Mikołów oraz S8 z Sosnowca przez Mysłowice.

Bezpłatny transport na Wigilię dla samotnych do Katowic

S4: Gliwice Plac Piastów – Zabrze Goethego – Katowice MCK przez miasta: Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów

S5 : Tarnowskie Góry Dworzec – Katowice MCK przez miasta: Piekary Śląskie, Bytom, Chorzów

S6: Dąbrowa Górnicza Centrum – Katowice MCK przez miasta: Będzin, Wojkowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie

S7 Tychy Sikorskiego Wiadukt – Katowice MCK przez miasto Mikołów

S8: Sosnowiec Urząd Miasta – Katowice MCK przez miasto Mysłowice i dz. Zawodzie

Spotkanie wigilijne w katowickim Centrum Kongresowym odbędzie się już piąty raz (wcześniej organizowano je w hali Kapelusz w Parku Śląskim). W ubiegłym roku tutejsza sala wielofunkcyjna pomieściła około 3000 osób.

- Nasi goście to przekrój społeczeństwa, są wśród nich nasi sąsiedzi, ludzie, którzy żyją wokół nas, osoby starsze, młodsze. To też oczywiście osoby bezdomne. Przychodzą do nas też wszyscy ci, którzy są zabiegani i nie są w stanie zdążyć do swoich bliskich na święta. Każdy jest mile widziany - zapewnia Rykowski.