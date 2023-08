2. edycja Muzeum-Wy-Dźwięki w Muzeum Śląskim. W tym roku będziemy wspólnie świętować z okazji 150. urodzin Wojciecha Korfantego!

Wyjątkowy piknik z okazji 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego

Muzeum Śląskie, Tauron Lab i Fundacja Soundscape zapraszają na bezpłatny, muzyczny piknik rodzinny oraz popołudniowe koncerty na terenie Muzeum Śląskiego. Muzeum-Wy-Dźwięki to wyjątkowe wydarzenie, które w tym roku skupia się na 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego, czyli niezwykle ważnej dla mieszkańców Górnego Śląska postaci. Jego działania miały ogromny wpływ na historię, kulturę i tożsamość naszego regionu, a jego mądrość, a także walka o przyłączenie Śląska do Polski stanowią istotny element dziedzictwa naszego regionu, a także wciąż inspirują i jednoczą mieszkańców. Tegoroczna edycja imprezy rozpocznie się 19 sierpnia o godz. 14:00 i potrwa do godzinny 19:00. W trakcie pikniku muzycznego Muzeum-Wy-Dźwięki nie zabraknie kreatywnych warsztatów muzycznych, animacji dla dzieci, pokazów oraz koncertów. Jak zapewniają organizatorzy, w tym roku każdy znajdzie coś dla siebie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.