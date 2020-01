1945 rok na Górnym Śląsku. Koniec wojennej gehenny Polacy przyjęli z radością, rozmiaru nowej nie przewidzieli

Gehennę przeżyły Miechowice, dziś dzielnica Bytomia. Sowieci zamordowali tam 380 mieszkańców, idąc od domu do domu. Spalili zamek Thiele-Wincklera i wiele okazałych kamienic. Miechowice w wyniku podziału Górnego Śląska pozostały w Niemczech, ale w czasie plebiscytu w 1921 roku prawie trzy czwarte, spośród ponad sześciu tysięcy głosujących, opowiedziało się za przyłączeniem do Polski.

W Przyszowicach koło Gliwic, które do 1939 roku pozostawały po polskiej stronie, czerwonoarmiści zamordowali co najmniej 69 osób w wieku od 10 do 78 lat, w tym kilku więźniów Auschwitz, którzy uciekli z marszu śmierci. Żołnierze radzieccy myśleli, że są już na terytorium niemieckim, więc na ludności cywilnej też mogą brać odwet za zbrodnie popełnione przez Niemców na ich ziemi.

Inaczej wyglądała sytuacja na tej części Górnego Śląska, która przed 1939 rokiem leżała w granicach Trzeciej Rzeszy. Tu niepodzielnie rządziły radzieckie komendantury wojenne. Z sowietami współpracowali niemieccy komuniści z „Wolnych Niemiec”, wrogo nastawieni do tworzącej się polskiej administracji. Prof. Zygmunt Woźniczka przywołuje słowa generała Krajniukowa z Rady Wojennej 1. Frontu Ukraińskiego, który pisał, że do oficerów sowieckich zgłaszają się ludzie twierdzący, że byli członkami partii komunistycznej, lecz później służyli w SS, a teraz „proponują swoje usługi, aby dezorientować nasze władze i zdobyć ich zaufanie”.

Śląsk szybko budził się do życia. Pracowała elektrownia i część Katowic miała prąd. Od 1 lutego działały wodociągi. Dwa dni później wznowiono ruch kolejowy z Katowic do Siemianowic i Ligoty. Kursowały po trzy pociągi dziennie, bo było tylko 55 wagonów. Pierwsze szkoły powszechne otwarto 11 lutego.

Szabrownicy byli wszędzie, także w Domu Oświatowym, (potem gmach Biblioteki Śląskiej). Nie pomagały kłódki, bo następnego dnia drzwi i tak były otwarte.

Do pustego mieszkania, z którego wcześniej ktoś wyniósł wszystko, co dało się unieść, wchodziło się tak po prostu. Drzwi zamykano swoją kłódką, oklejano, że zajęte, a po powrocie z pracy wszystko już było nieaktualne, bo mieszkanie miało nowego lokatora i nową kłódkę.

Mieszkańcy Śląska roku 1945 to społeczność kobiet, starców i dzieci. W Gliwicach mężczyźni w wieku 17-50 lat stanowili zaledwie 17 proc. Jeszcze nie wrócili z wojny lub zginęli na froncie, albo już zostali zesłani do roboty na teren Związku Radzieckiego. Internowania, a potem deportacje na Wschód ruszyły 12 lutego 1945, dzień po zakończeniu konferencji w Jałcie. Stalin otrzymał tam zgodę koalicji antyhitlerowskiej na pobór niemieckiej ludności cywilnej do pracy przymusowej. Były to tzw. żywe reperacje. Z Górnego Śląska pierwszy transport ruszył 5 marca 1945 roku z Pyskowic.