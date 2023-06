11 najbardziej niesamowitych zamków na Śląsku. „Perła gotyku śląskiego”, zamkowe wzgórze, które każdy Polak nosi w portfelu i inne Emil Hoff

Które zamki województwa śląskiego najbardziej warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki, urlopu albo wakacji? Wybraliśmy dla was 11 najciekawszych zamków regionu. Poznajcie ich ciekawe historie i mroczne legendy. Lucyna Nenow / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (27 zdjęć)

Weekend, urlop czy wakacje to najlepsza pora na wycieczki po Śląsku. Jeśli kochacie zwiedzać ciekawe zabytki, województwo śląskie może być dla was prawdziwą skarbnicą miejsc wartych odwiedzenia. Najbardziej imponującą kategorią zabytków są zamki, ale które śląskie twierdze szczególnie warto zobaczyć? Wybraliśmy 11 najbardziej niesamowitych zamków Śląska. Poznajcie ich historie i legendy. To gotowa lista pomysłów na niezapomniane weekendowe wycieczki.