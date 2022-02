104 miliony złotych dla ponad 1200 szkół z województwa śląskiego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymają nowoczesny sprzęt

– Cieszę się, że tak ogromne środki trafią aż do 1216 szkół w regionie. Pozwoli to na odpowiednie doposażenie pracowni i zakup najnowocześniejszego sprzętu, co często nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego. Dzięki takim pomocom dydaktycznym, jak na przykład drukarki 3D czy okulary VR, uczniowie będą mogli w szkołach odkrywać oraz rozwijać swoje pasje i umiejętności – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wsparcie finansowe dla niemal każdej szkoły podstawowej w Polsce

„Laboratoria Przyszłości” to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki programowi do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi sprzęt (np. drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań).