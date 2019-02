Jaki jest najlepszy kierunek egzotyczny dla rodzin z dziećmi?

Wiele osób kuszą egzotyczne wakacje, jednakże rezygnują z nich z obawy o bezpieczeństwo dzieci. Nie chodzi jedynie o prawdopodobieństwo zachorowania malucha, ale także to, że jedzenie nie będzie mu smakowało czy też będzie marudzić w trakcie długiej podróży.

Ważne! Nie ma co się bać, dziecko w wieku paru lat poradzi sobie bez trudności.

Oczywiście, decydując się na wyjazd w egzotyczne miejsce, należy się odpowiednio przygotować, nie zapominając o konsultacji z lekarzem, wykonaniu odpowiednich szczepień (jeżeli są konieczne) czy sprawdzeniu komunikatów MZ.

Ważne! Będąc już na wakacjach uważajmy na to, co dajemy do jedzenia dziecku i dbajmy o higienę.

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc przez rodziny z dziećmi są: Wyspy Kanaryjskie, Maroko oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ceny wycieczek są przystępne, wiele osób wybiera ofertę last minute (tutaj porównanie cen wycieczek last minute

Wyspy Kanaryjskie

To idealne miejsce na wakacje z dziećmi. Hiszpański archipelag usytuowany na Oceanie Atlantyckim nieopodal północno - zachodniego wybrzeża Afryki, kusi pięknymi krajobrazami, słoneczną pogodą oraz szerokimi i łagodnymi plażami, które schodzą do Atlantyku.

Jednym z polecanych miejsc jest Fuertaventura. Na wyspie znajduje się m.in. pełne atrakcji ZOO, w którym mieszka ponad dwieście różnych gatunków zwierząt. Dzieci mogą je samodzielnie karmić. Odbywają się także pokazy z udziałem zwierząt, w którym najmłodsi mogą brać udział. Dla siedmiolatków jest atrakcja w postaci pływania z lwami morskimi. Na Fuertaventura znajduje się także ciekawe Muzeum Archeologiczno - Etnograficzne.

Co istotne w przypadku podróży z dziećmi, lot na wyspę trwa niewiele ponad 5 godzin. Hotele na Fuertaventura są przyjazne rodzinom z dziećmi, można liczyć (m.in. na plac zabaw, mini club, brodzik).

Maroko

To najlepszy przykład na to, że można wybrać się w egzotyczne miejsce bez konieczności długiej podróży. Podróż samolotem z Polski do Maroka trwa niespełna 4 godziny. Jest to niewątpliwa zachęta dla rodziców, którzy marzą o egzotycznych wakacjach, ale boją się, że ich dziecko będzie marudzić podczas wielogodzinnej podróży. Wakacje w Maroku dostarczą wiele niezapomnianych atrakcji, jedną z nich będzie na pewno możliwość przejażdżki na wielbłądzie czy też odwiedzenie targu z mnóstwem orientalnych barw oraz zapachów. Jedną z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych jest Agadir. To idealny zakątek dla osób poszukujących relaksu. Luksusowe hotele w swojej ofercie mają baseny, prywatne plaże oraz smaczną kuchnię. Dla dzieci są (m.in. aquaparki, mini cluby). W Agadirze znajduje się park rozrywki, w którym dzieci na pewno nie będą się nudziły.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Luksus i przepych tego położonego nad Zatoką Perską miejsca przyciąga turystów w każdym wieku. Dubaj, który jest stolicą kraju urzeka drapaczami chmur, sztucznymi wyspami, turkusowym morzem oraz białymi, piaszczystymi plażami. Wybierając się z dzieckiem do Dubaju nie można pominąć Dubai Parks, który jest olbrzymim kompleksem czterech parków rozrywki. Maluch będzie zachwycony wizytą w Green Planet - w tym tropikalnym lesie rośnie wiele gatunków roślin, po gałęziach drzew wdrapują się zwierzęta, a w koronach drzew latają barwne ptaki. W Skai Dubai, która jest kolejną atrakcją, znajduje się stok narciarski, park lodowych rzeźb, snow park z torami do zjazdów na dmuchanych kołach. Warto odwiedzić także miasto dla dzieci - KidZania. Ten plac zabaw także mieści się w Dubaju. KidZania wygląda jak prawdziwe miasto z ulicami, domami, sklepami, fabrykami, hotelami. Wszystkie budynki są wielkości 2/3 prawdziwych budynków. Miejsce wygląda jak kraina z bajki.

Hotele w Dubaju przystosowane są do najmłodszych gości i mają wiele atrakcji (m.in. baseny ze zjeżdżalniami, place zabaw, mini cluby). Średni czas lotu do Dubaju wynosi niewiele ponad 5 godzin.